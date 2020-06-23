При этом он ссылается на слова, якобы сказанные российским лидером Владимиром Путиным.
«Он (Путин — ред.) сказал, что Обама ясно говорил ему в 2014 году, что если Россия не пойдет далее аннексии Крыма, то конфронтацию по Украине можно уладить. По какой-то причине, однако, Обама передумал, и мы пришли к нынешней безвыходной ситуации», — рассказал Болтон.
При этом Путин, по воспоминаниям американского экс-советника, отказался обсуждать вопрос Крыма, сказав, что теперь это просто часть истории, и назвав незаконными продажи США оружия Украине, так как это «не лучший путь решения вопроса».
По словам Болтона, такой разговор произошел во время его встречи с президентом РФ в преддверии российско-американского саммита в Хельсинки.