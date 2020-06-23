Экс-президент США Барак Обама в 2014 году ясно дал понять, что если Россия ограничится присоединением Крыма, конфронтация вокруг Украины может быть исчерпана. Об этом экс-советник президента по нацбезопасности Джон Болтон написал в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома», передает РИА Новости 23 июня

Трамп: В возврате Крыма в Россию виноват Обама © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимиром Путиным.

«Он (Путин — ред.) сказал, что Обама ясно говорил ему в 2014 году, что если Россия не пойдет далее аннексии Крыма, то конфронтацию по Украине можно уладить. По какой-то причине, однако, Обама передумал, и мы пришли к нынешней безвыходной ситуации», — рассказал Болтон.

При этом Путин, по воспоминаниям американского экс-советника, отказался обсуждать вопрос Крыма, сказав, что теперь это просто часть истории, и назвав незаконными продажи США оружия Украине, так как это «не лучший путь решения вопроса».

По словам Болтона, такой разговор произошел во время его встречи с президентом РФ в преддверии российско-американского саммита в Хельсинки.