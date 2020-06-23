Возросло число погибших при взрыве в киевской многоэтажке

Спасатели обнаружили четвертого погибшего под завалами дома в Киеве, где произошел взрыв. Об этом 22 июня сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко

Взрыв дома в Киеве. Вопросы без ответов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В воскресенье в многоэтажном доме в Киеве произошел взрыв, в результате были разрушены несколько этажей. Спасатели эвакуировали из дома 23 человек, троих достали из-под завалов. Позже Госслужба по ЧС сообщила, что еще три человека погибли.

По факту возбудили уголовное дело. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии взрыва — газ или взрывное устройство.