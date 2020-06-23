Военно-морские силы Украины после получения 16 американских катеров будут усилены в боевом плане незначительно, но возрастет их «провокационный потенциал». Об этом заявил председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев, передает 23 июня РИА Новости

ВМС Украины в настолько плачевном состоянии, что даже два устаревших катера их существенно усилят — эксперт © Rnendza, CC0, Википедия сказал Ненашев.

Он добавил, что для противостояния у России достаточно сил в Черноморском и Азовском регионах, создание дополнительных формирований там не требуется. Можно, разве что, усилить морскую пограничную охрану.

«Катера это так, для тех, кто не разбирается, они могут рассказывать. Алюминиевый корпус катера из автомата Калашникова прошивается в легкую… Катера это больше для таможни, для борьбы с контрабандистами. Одного РПГ достаточно, чтобы полностью потопить этот кораблик», — добавил Ненашев.

Кроме того, по словам председателя ДПФ, Украина столкнется с проблемой комплектования экипажей для новых катеров. В качестве примера он привел переданные США в 2019 году два катера типа Island. Несмотря на то, что прошло уже больше полугода, Украина до сих пор их не «запустила в дело».

В целом поставка американских катеров говорит о печальном положении украинского ВПК, который в советское время был огромен, считает Ненашев.