По его мнению, сейчас опасно восстанавливать сообщение из-за пребывания России на пике заболеваемости коронавирусом
«Хотя правительством было принято решение о постепенном открытии границ Украины, вопрос о восстановлении сообщения с Россией — а речь идет о железнодорожном сообщении, так как авиа прекращено еще с 2014 года, — пока на повестке дня не стоит. Это просто опасно полноценно восстанавливать сообщение и ставить под угрозу эпидситуацию в Украине, поскольку и у нас цифры растут», — сказал Боднар.