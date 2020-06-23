В ближайшем будущем Украина не планирует возобновлять полноценное железнодорожное сообщение с Россией, которое было отменено из-за разгула эпидемии коронавируса Covid-19. Об этом 22 июня сообщил замглавы МИД Украины Василий Боднар, передает «Укринформ».

Украина приостановит международное железнодорожное сообщение © Facebook, Євген Кравцов

«Хотя правительством было принято решение о постепенном открытии границ Украины, вопрос о восстановлении сообщения с Россией — а речь идет о железнодорожном сообщении, так как авиа прекращено еще с 2014 года, — пока на повестке дня не стоит. Это просто опасно полноценно восстанавливать сообщение и ставить под угрозу эпидситуацию в Украине, поскольку и у нас цифры растут», — сказал Боднар.