«В третьем десятилетии XXI века нельзя оставаться в формате Чаушеску или тем более Сталина. Невозможно заморозить одну отдельно взятую страну в состоянии позднего Советского Союза. Это модель, обреченная на разрушение», — утверждает эксперт.
По его словам, нет никакого рационального объяснения арестам оппозиционных политиков в Белоруссии.
«Это либо проявление какой-то паранойи, либо просто проблема разрушительных, негативных установок, которые не дают руководству Беларуси возможности видеть на шаг вперед и смотреть на ситуацию шире», — добавил Самодуров.
Он считает, что Лукашенко и КГБ собственными руками укрепляют оппозицию, создают ей политический вес, обеспечивают ей симпатии и доверие населения.