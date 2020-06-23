Политолог Вадим Самодуров в интервью Украина.ру заявил, что проблема президента Белоруссии Александра Лукашенко состоит в том он совершенно не чувствует факторов времени, объективных изменений и трансформаций, которые происходят с миром, с цивилизацией и его собственным народом.

«В третьем десятилетии XXI века нельзя оставаться в формате Чаушеску или тем более Сталина. Невозможно заморозить одну отдельно взятую страну в состоянии позднего Советского Союза. Это модель, обреченная на разрушение», — утверждает эксперт.

Вадим Самодуров: В Белоруссии всё идет к тому, что Россия снова может наступить на украинские грабли © из личного архива Вадима Самодурова

«Это либо проявление какой-то паранойи, либо просто проблема разрушительных, негативных установок, которые не дают руководству Беларуси возможности видеть на шаг вперед и смотреть на ситуацию шире», — добавил Самодуров.

Он считает, что Лукашенко и КГБ собственными руками укрепляют оппозицию, создают ей политический вес, обеспечивают ей симпатии и доверие населения.