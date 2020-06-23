Новые санкции Евросоюза ухудшат международное положение Белоруссии, однако не будут смертельными для страны в целом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Александр Шпаковский

Александр Шпаковский: Бабарико мог пойти на выборы президента Белоруссии, чтобы уйти от ответственности © РИА Новости, Владимир Трефилов

По словам Александра Шпаковского, если заявления ЕС реализуются в какие-то решения, например санкции в отношении Белоруссии, то это, безусловно, плохо для страны.

Однако Белоруссия более 20 лет находилась под санкциями ЕС и достаточно успешно развивалась.

«Наверно, даже лучше тех стран, которые на постсоветском пространстве являлись приоритетными партнерами ЕС. Например, Грузия, Украина, Молдавия. И степень политической управляемости, и уровень жизни, и даже такой важный вопрос, как вопрос территориальной целостности, в этих странах гораздо хуже, чем в Белоруссии», — рассказал Александр Шпаковский.

Поэтому мнение Евросоюза для белорусских властей имеет определенное значение, но в вопросах национальной безопасности, политической стабильности, уголовно-правовых вопросах, связанных с коррупционными проявлениями, оно будет вторично, считает политолог.

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