«То, что публикуют оппозиционные ресурсы, о том, что рейтинг Лукашенко якобы 3%, я иначе как горячечным бредом назвать не могу. По моим ощущениям, определенной поддержкой в обществе Бабарико пользуется, но говорить о его шансах выиграть выборы, не только исходя из условий, в которых он оказался, мне представляется некорректным», — рассказал политолог.
Фаворитом избирательной кампании является Лукашенко. И с точки зрения рейтингов, и исходя из того, что власть продемонстрировала монолитность и готовность к решительным действиям для сохранения стабильности.
Тем не менее, конечно, определенные общественные настроения Бабарико аккумулирует, добавил Александр Шпаковский.
Полностью интервью можно прочитать здесь.