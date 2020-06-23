На сегодняшний день сложно говорить о том, что арестованный в Минске лидер оппозиции Виктор Бабарико может составить конкуренцию президенту Александру Лукашенко на выборах главы государства, потому что объективных социологических данных нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Александр Шпаковский

«То, что публикуют оппозиционные ресурсы, о том, что рейтинг Лукашенко якобы 3%, я иначе как горячечным бредом назвать не могу. По моим ощущениям, определенной поддержкой в обществе Бабарико пользуется, но говорить о его шансах выиграть выборы, не только исходя из условий, в которых он оказался, мне представляется некорректным», — рассказал политолог.

Александр Шпаковский: Бабарико мог пойти на выборы президента Белоруссии, чтобы уйти от ответственности © РИА Новости, Владимир Трефилов

Тем не менее, конечно, определенные общественные настроения Бабарико аккумулирует, добавил Александр Шпаковский.

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