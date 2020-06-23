«Самый яркий и памятный пример — это, наверное, Янукович. Янукович был самым «пророссийским кандидатом». В итоге именно в пору его правления Украина трансформировалась во врага России, а русофобские настроения внутри братского украинского народа окончательно оформились, обрели институциональную завершенность», — сказал Самодуров.
Он напомнил, что в 2014 году «пророссийский кандидат» Янукович сбежал из страны, едва услышав об угрозе своей жизни.
Он также упомянул о том, как ликовала «вся Россия», когда в Америке избрали «пророссийского» Трампа.
По его мнению, потенциально вполне лояльный России Трамп вынужден теперь делать всё, чтобы доказать, что он американский президент, а не ставленник Кремля, а Россия кроме санкций ничего не получила.