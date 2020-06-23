Каждый раз, делая ставку на «пророссийского кандидата» в соседних государствах, Россия получает в итоге нечто совершенно противоположное тому, на что рассчитывала, сказал политолог Вадим Самодуров в интервью Украина.ру

«Самый яркий и памятный пример — это, наверное, Янукович. Янукович был самым «пророссийским кандидатом». В итоге именно в пору его правления Украина трансформировалась во врага России, а русофобские настроения внутри братского украинского народа окончательно оформились, обрели институциональную завершенность», — сказал Самодуров.

Вадим Самодуров: В Белоруссии всё идет к тому, что Россия снова может наступить на украинские грабли © из личного архива Вадима Самодурова

Он также упомянул о том, как ликовала «вся Россия», когда в Америке избрали «пророссийского» Трампа.

По его мнению, потенциально вполне лояльный России Трамп вынужден теперь делать всё, чтобы доказать, что он американский президент, а не ставленник Кремля, а Россия кроме санкций ничего не получила.