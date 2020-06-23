Собеседник издания не исключает, что Бабарико будет зарегистрирован как кандидат, если представленные его избирательным штабом подписи признают релевантными.
«Оппоненты Бабарико говорят о том, что такое большое количество подписей — по его словам, более 400 тысяч — собрано в том числе с помощью личных данных клиентов Белгазпромбанка, которые были доступны избирательному штабу Бабарико. Если это подтвердится, он может быть не зарегистрирован», — рассказал Александр Шпаковский.
В противном случае Бабарико может участвовать в выборах, он ведь не осужден и, соответственно, не поражен в правах, добавил политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.