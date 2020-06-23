То, что Виктор Бабарико сейчас находится в следственном изоляторе, не помешает ему принять участие в выборах президента Белоруссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Александр Шпаковский

Александр Шпаковский: Бабарико мог пойти на выборы президента Белоруссии, чтобы уйти от ответственности © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Оппоненты Бабарико говорят о том, что такое большое количество подписей — по его словам, более 400 тысяч — собрано в том числе с помощью личных данных клиентов Белгазпромбанка, которые были доступны избирательному штабу Бабарико. Если это подтвердится, он может быть не зарегистрирован», — рассказал Александр Шпаковский.

В противном случае Бабарико может участвовать в выборах, он ведь не осужден и, соответственно, не поражен в правах, добавил политолог.

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