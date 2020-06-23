С точки зрения политического имиджа неоднозначно выглядит то, что оппозиционер Виктор Бабарико арестован в период электоральной кампании по выборам президента. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Александр Шпаковский

Собеседник издания напомнил, что обвинение тем не менее базируется на информации, переданной по линии Интерпола и иностранных государств.

Речь идет об отмывании крупной суммы денег участником преступной цепочки.

«Если комментировать мнение некоторых моих коллег о том, что дело имеет политическую подоплеку, мол, таким образом власть попыталась расправиться со своим оппонентом в лице Бабарико, то ведь эту теорию можно повернуть и в обратную сторону. И заявить, что Бабарико выдвинулся в качестве кандидата в президенты для того, чтобы уйти от ответственности по уголовному делу», — объяснил политолог.

«Помогу, лет через пять». Арест соперника Лукашенко и протесты в Минске © REUTERS, Vasily Fedosenko Александра Шпаковского, так как Бабарико является участником электоральной кампании, внимание к его персоне, в том числе международное, куда выше, чем если бы он был арестован в статусе руководителя пусть и значительного банка с иностранным капиталом.

Политолог призвал воздерживаться от каких-либо политических оценок, особенно на стадии следствия.

Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико и его сыну Эдуарду, возглавляющему избирательный штаб отца, предъявили обвинение.

При этом уголовная статья, которая инкриминируется оппозиционерам, белорусскими органами следствия не разглашается. Сейчас оба находятся под стражей.

Полностью интервью можно прочитать здесь.