Сербская оппозиция понимала, что обречена на поражение, и поэтому решила действовать через уличные протесты, рассказал политолог Олег Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

«Сербская оппозиция бойкотировала выборы, потому что понимала, что вряд ли получит на них больше 15%. А быть в меньшинстве им очень не хотелось. Чем довольствоваться 15% в парламенте, они решили выйти на улицу и действовать другими методами», сказал он.

Олег Бондаренко: Главной задачей нового парламента Сербии будет решение проблемы Косово © РИА Новости, Нина Зотина

Он отметил, что уличные протесты начались еще полтора года назад, представители оппозиционных партий бойкотировали работу парламента и устраивали раз в неделю различные митинги протеста.

На прошедших 21 июня выборах в парламент Сербии прогрессисты Вучича победили с большим отрывом, получив голоса 63% избирателей.

Это позволит ей самостоятельно сформировать большинство в Народной скупщине, заняв до 190 из 250 парламентских мест.