«Сербская оппозиция бойкотировала выборы, потому что понимала, что вряд ли получит на них больше 15%. А быть в меньшинстве им очень не хотелось. Чем довольствоваться 15% в парламенте, они решили выйти на улицу и действовать другими методами», сказал он.
По словам Бондаренко, местные оппозиционеры давно решили действовать именно таким способом.
Он отметил, что уличные протесты начались еще полтора года назад, представители оппозиционных партий бойкотировали работу парламента и устраивали раз в неделю различные митинги протеста.
На прошедших 21 июня выборах в парламент Сербии прогрессисты Вучича победили с большим отрывом, получив голоса 63% избирателей.
Это позволит ей самостоятельно сформировать большинство в Народной скупщине, заняв до 190 из 250 парламентских мест.