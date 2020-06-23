Победа на выборах в парламент Сербской прогрессивной партии действующего президента страны Александра Вучича обусловлена политикой, которую проводит глава государства, сказал политолог Олег Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

На прошедших 21 июня выборах в парламент Сербии прогрессисты Вучича победили с большим отрывом, получив голоса 63% избирателей.

«Прежде всего [победить им помогла] политика, которую проводит Вучич. Тот уровень доверия, которым пользуется сербский лидер в мире, социально-экономическая политика, которую он проводит. Нужно напомнить, что он поручил раздать всем гражданам Сербии в рамках поддержки населения во время пандемии коронавируса по 100 евро», — сказал Бондаренко.

Олег Бондаренко: Главной задачей нового парламента Сербии будет решение проблемы Косово © РИА Новости, Нина Зотина

Победа на выборах позволит Сербской прогрессивной партии самостоятельно сформировать большинство в Народной скупщине, заняв до 190 из 250 парламентских мест.