В качестве примера двойных стандартов западных политиков собеседник издания привел так называемую формулу Штайнмайера.
«"Формула Штайнмайера" дает четкую последовательность того, что должна сделать Украина. Формула согласована и оглашена в коммюнике. Украина не выполняет эту формулу и даже не собирается ее выполнять, говоря о том, что ей нужна другая версия (уже после того, как Зеленский присутствовал при оглашении общего коммюнике)», — считает политолог.
И при этом ни Франция, ни Германия ни слова не говорят о том, что Украина не выполняет эту часть, а продлевают санкции против России только потому, что якобы недостаточно выполнены Минские соглашения. Ни слова не говоря о том, что Украина не выполняет свои обязательства, добавил Михаил Погребинский.
«Формула Штайнмайера» — механизм реализации ряда положений второго Минского соглашения, касающихся предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведения на этих территориях местных выборов, предложенная главой МИД ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
Полностью интервью можно прочитать здесь.