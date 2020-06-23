Даже если бы Минские соглашения были четко и понятно прописаны, Запад все равно бы считал Россию виноватой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Михаил Погребинский

В качестве примера двойных стандартов западных политиков собеседник издания привел так называемую формулу Штайнмайера.

«"Формула Штайнмайера" дает четкую последовательность того, что должна сделать Украина. Формула согласована и оглашена в коммюнике. Украина не выполняет эту формулу и даже не собирается ее выполнять, говоря о том, что ей нужна другая версия (уже после того, как Зеленский присутствовал при оглашении общего коммюнике)», — считает политолог.

Михаил Погребинский: Тот, кто говорит о несостоятельности «Минска», подыгрывает Киеву © РИА Новости, Владимир Трефилов Михаил Погребинский.

«Формула Штайнмайера» — механизм реализации ряда положений второго Минского соглашения, касающихся предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведения на этих территориях местных выборов, предложенная главой МИД ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

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