Он отметил, что ситуация вокруг коронавируса повлияла на популярность Лукашенко, однако серьезного роста недовольства не произошло, страна тем временем идет к серьезному снижению заболеваемости.
«Но я также полагаю, что основной ядерный электорат Лукашенко, который, по моим оценкам, составляет 45-50%, хотя и варьируется из года в год, но сохраняется таким же в целом по Белоруссии. В Минске наверняка будет меньше», — констатировал эксперт.
По его мнению, борьба на выборах будет идти в основном за поддержку тех, кто сомневается, или тех, кто поверил, что оппозиционные кандидаты вдруг принесут что-то новое, как-то позитивно изменят жизнь белорусов. Таких в стране, по его мнению, примерно 20-30%.