Президент Белоруссии Александр Лукашенко смог не утратить поддержку своего ядерного электората, составляющего 40-45% избирателей, борьба на президентских выборах в августе будет идти за «сомневающихся», 20-30% электората, рассказал местный политолог Алексей Дзермант в интервью Украина.ру

Алексей Дзермант: У правоохранителей Белоруссии накопился груз доказательств по злоупотреблениям кандидатов в президенты © Facebook, Алексей Дзермант

«Но я также полагаю, что основной ядерный электорат Лукашенко, который, по моим оценкам, составляет 45-50%, хотя и варьируется из года в год, но сохраняется таким же в целом по Белоруссии. В Минске наверняка будет меньше», — констатировал эксперт.

По его мнению, борьба на выборах будет идти в основном за поддержку тех, кто сомневается, или тех, кто поверил, что оппозиционные кандидаты вдруг принесут что-то новое, как-то позитивно изменят жизнь белорусов. Таких в стране, по его мнению, примерно 20-30%.