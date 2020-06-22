В Белоруссии пока рано говорить о существенном росте оппозиционных настроений, рассказал местный политолог Алексей Дзермант в интервью Украина.ру

«Пока сложно судить о каком-то серьезном росте, потому что в настоящее время оппозиционеры стремятся показать прежде всего картинку. То есть выводят в центр Минска людей, выстраивают их в цепь, чтобы их количество казалось большим. Устраивают карусель, то есть одни и те же люди становятся в начало и конец», — отметил эксперт.

Алексей Дзермант: У правоохранителей Белоруссии накопился груз доказательств по злоупотреблениям кандидатов в президенты © Facebook, Алексей Дзермант

При этом СМИ преувеличивают масштабы этих акций, считает Дзермант.

Он напомнил, что попытки организовать протесты в разных формах с точки зрения политтехнологий неоднократно происходили в истории Белоруссии, поэтому здесь ничего нового нет.

При этом был достаточно продолжительный период тишины, пять-семь лет, когда подобные акции не замечались и не освещались в СМИ, однако сейчас наблюдается «острый политический момент», констатировал политолог.