Пока Донбасс не вернется в состав Украины, электоральное большинство в стране будет на стороне прозападных и антироссийских политических сил, сказал политолог Михаил Погребинский в интервью Украина.ру

«С Донбассом, где живет больше 2 млн избирателей, это близко к балансу, по данным всех наших исследований. Без Донбасса большинство никак не складывается. Поэтому у власти всегда будут антироссийские силы, более агрессивные или менее агрессивные», — подчеркнул он.

Михаил Погребинский: Тот, кто говорит о несостоятельности «Минска», подыгрывает Киеву © РИА Новости, Владимир Трефилов

По его мнению, это прекрасно понимает руководство Российской Федерации.