«С Донбассом, где живет больше 2 млн избирателей, это близко к балансу, по данным всех наших исследований. Без Донбасса большинство никак не складывается. Поэтому у власти всегда будут антироссийские силы, более агрессивные или менее агрессивные», — подчеркнул он.
При этом условно пророссийская часть украинских граждан, заинтересованных в хороших отношениях с Россией и скептически относящиеся к европейскому выбору вообще, всегда будут в положении оппозиции, добавил Погребинский.
По его мнению, это прекрасно понимает руководство Российской Федерации.