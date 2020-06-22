По его словам, в одном из документов дела указывается, что Служба военной разведки Нидерландов запросила у НАТО информацию, которая могла бы иметь отношение к процессу. Однако альянс никакой информации не предоставил.
«Если вы читали его также внимательно, как я, вы также поняли, что НАТО не привела никакой информации Службе военной разведки Нидерландов, но это не значит, что у НАТО нет таких данных. Поэтому защита просит суд поручить следственному судье расследовать, есть ли у НАТО записи АВАКС (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения — ред.) зоны восточной Украины 17 июля 2014 года», — заявил адвокат.
Малайзийский Boeing 777, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур с 298 пассажирами, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находившиеся на борту погибли.
Выдвигались различные версии произошедшего: самолет могли сбить при помощи истребителя или средств противовоздушной обороны (ПВО).
В конечном итоге Объединенная следственная группа установила, что самолет был сбит управляемой ракетой из зенитного ракетного комплекса «Бук». Киев обвинил в этом ополченцев Донбасса, а те — Украину.