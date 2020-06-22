НАТО не предоставила Службе военной разведки Нидерландов спутниковые данные с места крушения малайзийского Boeing в Донбассе, но это не значит, то у альянса их нет. Об этом на слушаниях суда в понедельник, 22 июня, заявил голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Баудевейн ван Эйк, передает РИА Новости

По его словам, в одном из документов дела указывается, что Служба военной разведки Нидерландов запросила у НАТО информацию, которая могла бы иметь отношение к процессу. Однако альянс никакой информации не предоставил.

«Если вы читали его также внимательно, как я, вы также поняли, что НАТО не привела никакой информации Службе военной разведки Нидерландов, но это не значит, что у НАТО нет таких данных. Поэтому защита просит суд поручить следственному судье расследовать, есть ли у НАТО записи АВАКС (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения — ред.) зоны восточной Украины 17 июля 2014 года», — заявил адвокат.

Дело о крушении «Боинга» МН17: будет дополнительное расследование? © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Выдвигались различные версии произошедшего: самолет могли сбить при помощи истребителя или средств противовоздушной обороны (ПВО).

В конечном итоге Объединенная следственная группа установила, что самолет был сбит управляемой ракетой из зенитного ракетного комплекса «Бук». Киев обвинил в этом ополченцев Донбасса, а те — Украину.