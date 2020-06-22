«Благотворительный фонд "В честь Покрова Пресвятой Богородицы" передал аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты медикам городской больницы города Днепрорудного (Запорожская область). Медучреждению переданы два высокоэффективных аппарата искусственной вентиляции легких Carescape R860 (General Electric). Также, медикам переданы средства индивидуальной защиты — 2000 защитных экранов и более 2000 костюмов биозащиты», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Новинский пообещал выделить по 100 тыс. гривен семьям 43 украинских медиков, которые погибли от COVID-19.