Благотворительный фонд внефракционного народного депутата Украины Вадима Новинского ««В честь Покрова Пресвятой Богородицы» передал аппараты ИВЛ и средства защиты медикам городской больницы в Запорожской области. Об этом Новинский сообщил на своей странице в Facebook в понедельник, 22 июня

«Благотворительный фонд "В честь Покрова Пресвятой Богородицы" передал аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты медикам городской больницы города Днепрорудного (Запорожская область). Медучреждению переданы два высокоэффективных аппарата искусственной вентиляции легких Carescape R860 (General Electric). Также, медикам переданы средства индивидуальной защиты — 2000 защитных экранов и более 2000 костюмов биозащиты», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Новинский пообещал выделить по 100 тыс. гривен семьям 43 украинских медиков, которые погибли от COVID-19.