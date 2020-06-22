Как установили расследователи, Бондаренко «забыл» указать в своей декларации 1,384 млн гривен дохода, из которого большая часть заработана его супругой.
Утверждается, что она гражданка РФ и работает в компании «Юнилевер Русь», которая производит товары народного потребления.
«Уже в 2019 году, когда Бондаренко возглавил областную администрацию, госпожа Регина получила заработную плату в размере 755 000 гривен. Однако, где именно в это время работала женщина — неизвестно, ведь в декларации ее место работы почему-то не указано. Наверное, опять забыли уточнить, ну или же просто постеснялись?», — говорится в материале.