«Если отменить сразу все сделки, мы окажемся в патовой ситуации, когда не будет механизма защиты интересов украинских граждан на территории РФ. А этого допускать нельзя», — заявил он.
По словам Боднара, сейчас остается в силе около 300 документов, что означает сокращение договорной базы на треть. Дипломат заверил, что Украина не пойдет на шаги, которые могут навредить гражданам страны.
Он добавил, что во время ревизии двусторонних соглашений нужно учитывать необходимость соблюдения всех процедур выхода или прекращения действия соглашений, чтобы потом не было двоякого трактования.