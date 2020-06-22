Министерство иностранных дел Украины планирует сокращение договорной базы с Россией к минимуму, но не будет делать это резко. Об этом 22 июня рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью Укринформу

Кабмин поддержал выход Украины из еще одного соглашения стран СНГ © Андрей Лубенский

По словам Боднара, сейчас остается в силе около 300 документов, что означает сокращение договорной базы на треть. Дипломат заверил, что Украина не пойдет на шаги, которые могут навредить гражданам страны.

Он добавил, что во время ревизии двусторонних соглашений нужно учитывать необходимость соблюдения всех процедур выхода или прекращения действия соглашений, чтобы потом не было двоякого трактования.