Белоруссия предложила провести очную встречу премьер-министров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске 17 июля. Об этом в понедельник, 22 июня, заявил премьер республики Роман Головченко, передает БелТА

Ранее из-за пандемии COVID-19 встречи премьеров стран ЕАЭС проходили в режиме онлайн.

«Вы знаете, что у нас продолжается работа по организации Евразийского межправительственного совета 17 июля. Рассчитываем, что он, конечно, будет в очном формате проведен, мы к этому готовы», — заявил Головченко на встрече с послом РФ Дмитрием Мезенцевым.

ЕАЭС на карантине. Партнёры по евразийской интеграции самоизолировались © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Михаилом Мишустиным, а также проведения заседания Совета министров Союзного государства Белоруссии и России.

19 мая лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии на заседании Высшего евразийского экономического совета не приняли проект стратегии развития ЕАЭС до 2025 года из-за разногласий по вопросу ценообразования на поставки.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян считают, что единую цену можно устанавливать уже сейчас, а президент РФ Владимир Путин, казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев и их киргизский коллега Сооронбай Жээнбеков настаивают, что это можно сделать только тогда, когда начнёт действовать единый рынок с единым бюджетом и единой системой налогообложения.