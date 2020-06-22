Сербия традиционно является главным союзником России на Балканах и в Европе, однако в стране прошли выборы в парламент, на которых одержала убедительную победу Сербская прогрессивная партия. Политолог Олег Бондаренко рассказал в интервью Украина.ру, как изменится внешняя политика Белграда

«Я уверен, что Александр Вучич продолжит дружбу с Россией. Нет никаких предпосылок к тому, чтобы в этом сомневаться. Так что Сербия останется главным европейским союзником Москвы не только на Балканах, но и в Европе», — подчеркнул Бондаренко.

Олег Бондаренко: Главной задачей нового парламента Сербии будет решение проблемы Косово © РИА Новости, Нина Зотина

Это позволит ей самостоятельно сформировать большинство в Народной скупщине, заняв до 190 из 250 парламентских мест.

Сербская оппозиция понимала, что обречена на поражение, и поэтому решила действовать через уличные протесты, бойкотировав выборы, отметил Бондаренко.