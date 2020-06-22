«Я уверен, что Александр Вучич продолжит дружбу с Россией. Нет никаких предпосылок к тому, чтобы в этом сомневаться. Так что Сербия останется главным европейским союзником Москвы не только на Балканах, но и в Европе», — подчеркнул Бондаренко.
На прошедших 21 июня выборах в парламент Сербии прогрессисты президента Александра Вучича победили с большим отрывом, получив голоса 63% избирателей.
Это позволит ей самостоятельно сформировать большинство в Народной скупщине, заняв до 190 из 250 парламентских мест.
Сербская оппозиция понимала, что обречена на поражение, и поэтому решила действовать через уличные протесты, бойкотировав выборы, отметил Бондаренко.