В Чернобыльской зоне отчуждения на территории Лубянского лесничества возник новый пожар. Об этом 22 июня говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям

Возгорание лесной подстилки произошло 21 июня. Украина во мгле. Огонь уничтожает тысячи гектаров леса под Киевом и Житомиром © РИА Новости, Кирилл Брага | Перейти в фотобанк

«21 июня в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Ильинцы на территории Лубянского лесничества произошло возгорание лесной подстилки. В 20 ч 40 мин пожар локализован на площади 3 га», — говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что по состоянию на утро 22 июня на этой территории еще тлеет травяной настил, пеньки и древесина. В ГСЧС утверждают, что радиационная обстановка в Киеве и области стабильная, а содержание радионуклидов в воде не превышает допустимых значений.