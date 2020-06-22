«Есть разговоры по поводу разграничения Косово, возвращения Косово, населенного сербами, в состав Сербии, а Белград де-факто может смириться с независимостью своей южной автономии», — рассказал эксперт.
По его словам, вариантов может быть много, «их смыслом является попытка привести к общему знаменателю нынешнюю ситуацию, когда есть официальная позиция, Косово — это Сербия, и фактическое положение вещей, когда Косово, к сожалению, уже давно Сербией не является».
Несмотря на то, что Косово было для Сербии, как Киев для России, местом зарождения государственности, с тех пор уже много воды утекло, констатировал Бондаренко.