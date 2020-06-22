Компромисс по Косово может быть попыткой найти какую-то формулу, которая была бы минимально удобной для всех сторон, сказал политолог Олег Бондаренко в интервью Украина.ру

«Есть разговоры по поводу разграничения Косово, возвращения Косово, населенного сербами, в состав Сербии, а Белград де-факто может смириться с независимостью своей южной автономии», — рассказал эксперт.

Олег Бондаренко: Главной задачей нового парламента Сербии будет решение проблемы Косово © РИА Новости, Нина Зотина

Несмотря на то, что Косово было для Сербии, как Киев для России, местом зарождения государственности, с тех пор уже много воды утекло, констатировал Бондаренко.