Три гражданина Украины задержаны в Тбилиси по обвинению в приобретении, хранении и реализации наркотических веществ в особо крупных размерах. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Грузии

«В результате оперативно-разыскных мероприятий трое граждан Украины были арестованы в Тбилиси по обвинению в незаконной покупке, хранении и продаже большого количества наркотиков организованной группой», — говорится в сообщении.

По версии следствия, задержанные торговали препаратами в Интернете. В частности, наркотики предварительно помещались в специальные укрытия, а адрес сообщался покупателю дистанционно. Наркотики в хороших руках. Американец купил на аукционе авто с «сюрпризом» на $850 тыс. © ЦОС ФСБ РФ | ЦОС ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

Во время личного досмотра сотрудники правоохранительных органов изъяли 45 таблеток «Суботекс», вещества, содержащие бупренорфин, и другие наркотические препараты. Во время обыска в квартирах полиция изъяла 688 таблеток «Суботекс».

Открыто уголовное производство за незаконное приобретение, хранение, реализация наркотических веществ особо крупных размерах. Данная статья предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 20 лет или пожизненный срок.