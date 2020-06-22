«В результате оперативно-разыскных мероприятий трое граждан Украины были арестованы в Тбилиси по обвинению в незаконной покупке, хранении и продаже большого количества наркотиков организованной группой», — говорится в сообщении.
По версии следствия, задержанные торговали препаратами в Интернете. В частности, наркотики предварительно помещались в специальные укрытия, а адрес сообщался покупателю дистанционно.
Во время личного досмотра сотрудники правоохранительных органов изъяли 45 таблеток «Суботекс», вещества, содержащие бупренорфин, и другие наркотические препараты. Во время обыска в квартирах полиция изъяла 688 таблеток «Суботекс».
Открыто уголовное производство за незаконное приобретение, хранение, реализация наркотических веществ особо крупных размерах. Данная статья предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 20 лет или пожизненный срок.