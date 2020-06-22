В Фонде напоминают, что Конституционный суд (КСУ) с 25 апреля 2016 года по представлению Верховного суда Украины (ВСУ) рассматривает вопрос соответствия норм закона о ФГВФЛ Конституции Украины.
«Цель этого представления — признание неконституционным Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц"», — отмечают в письме.
В ФГВФЛ считают, что «удовлетворение КСУ конституционного представления в полном объеме мгновенно выведет за пределы правового поля весь институт системы гарантирования вкладов, вывода неплатежеспособных банков с рынка и ликвидации банков».
В Фонде уверены, что последствия использования такого прецедента в конституционном представлении будут катастрофическими как для деятельности Фонда, правительства, Нацбанка, так и для стабильности финансовой системы Украины в целом.