Конституционный суд Украины 16 июня возобновил дело о законности национализации «Приватбанка», в связи с чем глава Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Светлана Рекрут просит президента Владимира Зеленского созвать Совет национальной безопасности (СНБО). Об этом 22 июня пишет «НВ Бизнес» со ссылкой на письмо главы ФГВФЛ к президенту

В Фонде напоминают, что Конституционный суд (КСУ) с 25 апреля 2016 года по представлению Верховного суда Украины (ВСУ) рассматривает вопрос соответствия норм закона о ФГВФЛ Конституции Украины. Это еще не конец. Фурса объяснил, как Коломойский при помощи Конституционного суда может вернуть себе «Приватбанк» © Facebook, Сергей Фурса

«Цель этого представления — признание неконституционным Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц"», — отмечают в письме.

В ФГВФЛ считают, что «удовлетворение КСУ конституционного представления в полном объеме мгновенно выведет за пределы правового поля весь институт системы гарантирования вкладов, вывода неплатежеспособных банков с рынка и ликвидации банков».

В Фонде уверены, что последствия использования такого прецедента в конституционном представлении будут катастрофическими как для деятельности Фонда, правительства, Нацбанка, так и для стабильности финансовой системы Украины в целом.