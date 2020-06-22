Наиболее радикальная часть русскоязычного населения Украины не может выйти на улицы с акциями в защиту родного языка из-за опасений за свою жизнь и свободу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

«Их упакуют по тюрьмам в лучшем случае, в худшем перестреляют. Менее радикальная часть давно говорила, пусть наши дети учатся на украинском языке. Кто-то вообще говорит, что мы обязаны знать украинский язык, а русский нам не нужен, это язык агрессора. У русскоязычного населения очень разные взгляды», — объяснил политолог.

Ищенко VLOG: почему Россия не защищает русскоязычное население Украины? © Скриншот из видео Украина.ру

Русскоязычного населения как единой социально-политической силы не существует, это большое количество разных по смыслу политических сил, заключил Ростислав Ищенко.

Полностью интервью можно посмотреть здесь.