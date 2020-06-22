«Их упакуют по тюрьмам в лучшем случае, в худшем перестреляют. Менее радикальная часть давно говорила, пусть наши дети учатся на украинском языке. Кто-то вообще говорит, что мы обязаны знать украинский язык, а русский нам не нужен, это язык агрессора. У русскоязычного населения очень разные взгляды», — объяснил политолог.
По его словам, есть русскоязычные, которые принадлежат к украинским нацистам. Например, из русскоязычного населения состоит батальон «Азов». Есть и русскоязычные, которые «хотят свернуть шею украинским нацистам».
Русскоязычного населения как единой социально-политической силы не существует, это большое количество разных по смыслу политических сил, заключил Ростислав Ищенко.
Полностью интервью можно посмотреть здесь.