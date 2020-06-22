Защиту задержанного претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико не пустили к нему в СИЗО из-за введенного там карантина на фоне пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил один из адвокатов Бабарико Александр Пыльченко, передает РИА Новости

«Сегодня мой коллега (адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский. — Ред.) пытался попасть к Виктору Дмитриевичу, но у него не получилось, в этой связи была подана жалоба. В СИЗО ссылаются на карантин, введенный из-за эпидемиологической ситуации», — рассказал Пыльченко.

По имеющейся у адвокатов информации, запрет на посещение СИЗО КГБ действует для всех.

Виктор Бабарико. Биографическая справка © Facebook, Виктор Бабарико

По мнению адвоката, в таком случае было бы целесообразно изменить для Бабарико меру пресечения на домашний арест, что позволило бы оказывать ему юридическую помощь. Пыльченко не исключил, что вскоре защита будет ходатайствовать об этом.

Ранее стало известно, что КГБ Белоруссии подтвердил факт предъявления обвинений претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико и его сыну Эдуарду.

20 июня Бабарико и его сын были задержаны. В Комитете госконтроля заявили, что кандидат в президенты был задержан, поскольку являлся «непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности». Вопреки процедуре к Бабарико и его сыну не были допущены адвокаты.