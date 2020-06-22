Глава партии «Голос» Кира Рудик заявила, что депутатам Верховной Рады предлагали 60 тысяч долларов за то, чтобы они вышли в уборную или просто сбежали бы в тот день, когда проходило голосование за банковский закон. Об этом 22 июня сообщает «24 Канал»

Дерущиеся депутаты Верховной Рады стали звездами бельгийского оперного театра © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

МВФ назвал ряд мотивов и требований, которые нужно выполнить Украине, чтобы получить помощью и начать сотрудничать. Одним из важных требованием было принятие банковского закона, в соответствии с которым бывшие владельцы не могут вернуть банки.

«С этим законом было много проблем, а недавно в сеть просочилась очень любопытная информация. Оказывается, народным депутатам предлагали крупную сумму денег в размере 60 тысяч долларов за то, чтоб они не явились на голосование за данный законопроект. Им предлагали за деньги не прийти в зал или просто выйти в уборную в момент голосования», — говорится в сообщении.

По словам Рудик, если взглянуть на результаты голосования за банковский проект и проанализировать, кто отсутствовал в этот день в парламенте, то можно понять, кто брал взятку.