«Голуб на передовой получил осколочное ранение. Медикам пришлось вставить ему в голову титановую пластину. Это позволило Виктору вернуться к полноценной мирной жизни, он завел хозяйство, воспитывал двоих детей. Но в сентябре 2018 года случился большой пожар, и Виктор вместе с женой сгорел в своем доме», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что останки супругов с трудом нашли и отправили в морг. Было заведено уголовное дело. Тела родным не отдавали, объясняя необходимостью провести экспертизу, чтобы подтвердить личности погибших. Однако экспертизу не произвели.
Отец погибшего Григорий Голуб заявил, что останки на самом деле никуда не отправили и он уже сомневается, что они сохранились. Таким образом, родные уже почти два года не имеют возможности захоронить погибших.