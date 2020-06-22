Родные погибших в пожаре бывшего участника операции в Донбассе Виктора Голуба и его жены из села Тараново Васильковского района Днепропетровской области два года не могут получить тела для захоронения. Об этом 22 июня сообщает «34 телеканал»

Бывший атошник выбросил на помойку мешавший ему памятник «героям АТО» © kv.npu.gov.ua

Также отмечается, что останки супругов с трудом нашли и отправили в морг. Было заведено уголовное дело. Тела родным не отдавали, объясняя необходимостью провести экспертизу, чтобы подтвердить личности погибших. Однако экспертизу не произвели.

Отец погибшего Григорий Голуб заявил, что останки на самом деле никуда не отправили и он уже сомневается, что они сохранились. Таким образом, родные уже почти два года не имеют возможности захоронить погибших.