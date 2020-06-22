«Джо, очень приятно вас слышать. Вы всегда со мной в самые тяжелые времена моей страны. Вы как мой ангел-хранитель!» — засмеялся Порошенко.
В ответ Байден сказал, что есть еще одна вещь, которую он хотел бы обсудить. Речь шла о помощи тогдашнему генпрокурору Юрию Луценко в работе.
«В последний раз, когда мы с вами разговаривали, вы спросили, мог бы я найти прокурора-американца украинского происхождения в нашем Минюсте, который мог бы приехать и помочь вашему генпрокурору. Мы такого человека нашли», — сказал Байден.