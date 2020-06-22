Байден просил Порошенко обеспечить Яценюку неприкосновенность после отставки
Байден просил Порошенко обеспечить Яценюку неприкосновенность после отставки
© Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
«Джо, очень приятно вас слышать. Вы всегда со мной в самые тяжелые времена моей страны. Вы как мой ангел-хранитель!» — засмеялся Порошенко.

В ответ Байден сказал, что есть еще одна вещь, которую он хотел бы обсудить. Речь шла о помощи тогдашнему генпрокурору Юрию Луценко в работе. 

«В последний раз, когда мы с вами разговаривали, вы спросили, мог бы я найти прокурора-американца украинского происхождения в нашем Минюсте, который мог бы приехать и помочь вашему генпрокурору. Мы такого человека нашли», — сказал Байден.    