Экс-президент Украины Петр Порошенко в декабре 2016 года поблагодарил Джозефа Байдена за помощь в работе с генпрокурором. Об этом свидетельствует аудиозапись, обнародованная депутатом Верховной Рады Андреем Деркачом на пресс-конференции 22 июня, которая транслировалась в YouTube

Байден просил Порошенко обеспечить Яценюку неприкосновенность после отставки © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

В ответ Байден сказал, что есть еще одна вещь, которую он хотел бы обсудить. Речь шла о помощи тогдашнему генпрокурору Юрию Луценко в работе.

«В последний раз, когда мы с вами разговаривали, вы спросили, мог бы я найти прокурора-американца украинского происхождения в нашем Минюсте, который мог бы приехать и помочь вашему генпрокурору. Мы такого человека нашли», — сказал Байден.