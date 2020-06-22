«Они раскроют все пленки. Другие пленки»: Онищенко пообещал новую порцию компромата на Байдена и Порошенко
«Они раскроют все пленки. Другие пленки»: Онищенко пообещал новую порцию компромата на Байдена и Порошенко
© Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
Деркач рассказал, что в декабре 2016 года Порошенко в ходе разговора с Байденом сильно беспокоился по поводу общения Онищенко с ФБР. Президент заявил Байдену, что хотел бы знать, о чем идет речь. Байден заверил, что он уже поговорил с ФБР и они с Онищенко работать не будут.

Входе другого разговора Порошенко уже благодарит Байдена за помощь со стороны ЦРУ в борьбе с Александром Онищенко.    