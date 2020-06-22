Экс-президент Украины Петр Порошенко в декабре 2016 года благодарил тогдашнего вице-президента США Джозефа Байдена за помощь со стороны ЦРУ в борьбе с экс-депутатом Верховной Рады Александром Онищенко. Об этом говорится в аудиозаписи, обнародованной депутатом Андреем Деркачем на пресс-конференции 22 июня, трансляция велась в YouTube
Деркач рассказал, что в декабре 2016 года Порошенко в ходе разговора с Байденом сильно беспокоился по поводу общения Онищенко с ФБР. Президент заявил Байдену, что хотел бы знать, о чем идет речь. Байден заверил, что он уже поговорил с ФБР и они с Онищенко работать не будут.
Входе другого разговора Порошенко уже благодарит Байдена за помощь со стороны ЦРУ в борьбе с Александром Онищенко.
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