Экс-президент Украины Петр Порошенко в декабре 2016 года благодарил тогдашнего вице-президента США Джозефа Байдена за помощь со стороны ЦРУ в борьбе с экс-депутатом Верховной Рады Александром Онищенко. Об этом говорится в аудиозаписи, обнародованной депутатом Андреем Деркачем на пресс-конференции 22 июня, трансляция велась в YouTube

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