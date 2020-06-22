По словам командующего 36-м авиакрылом базы Андерсен бригадного генерала Джентри Босвелла, все зараженные военнослужащие — из подразделения, которое прибыло на Гуам 25 мая. При этом первый случай заболевания был зафиксирован 12 июня.

Генерал отказался ответить, случилась вспышка COVID-19 в техническом или летном подразделении, заявив, что это секретные данные.

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© РИА Новости, Владимир Трефилов
В конце марта из-за вспышки коронавируса на борту был вынужден экстренно зайти на базу на острове Гуам авианосец USS Theodore Roosevelt. Из 4,8 тыс. моряков команды корабля заразились не менее 1 тыс. 155 человек.

2 июня после санитарной обработки помещений корабля он с неполной командой из здоровых моряков покинул Гуам, 12 июня остальных моряков доставила в Штаты военная авиация.

ВМС США утверждают, что вирус мог попасть на борт авианосца после его захода с визитом во вьетнамский порт Дананг в начале марта.

Однако Вьетнам — страна, пострадавшая от коронавируса едва ли не меньше всех стран в мире.

На текущий момент здесь выявлено всего 362 зараженных, в основном приезжих, и ни один человек не умер от COVID-19.

Таким образом, вероятность заражения коронавирусом во Вьетнаме выглядит крайне низкой. 

 