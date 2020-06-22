Экс-прокурор Станислав Кулик заявил, что арестованный не так давно по делу о взятке для руководителей НАБУ и САП юрист Burisma Андрей Кича хотел в прошлом году закрыть дела за 50 миллионов долларов. Трансляция пресс-конференции 22 июня в «Интерфакс-Украина» велась в YouTube

Записи Деркача: американцы «крышевали» Коболева для заработка на псевдореверсе российского газа © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена, которые должны раскрыть новые сведения о международной коррупции и внешнем управлении Украиной.

Деркач заявил, что за закрытие дела против компании Burisma предлагали взятку в 50 миллионов долларов. Также Burisma выделяла средства для закрытия дел против экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского и семьи Байдена.

Также отмечается, что НАБУ собирало и передавало информацию о бывшем генпрокуроре Викторе Шокине в посольство США. Из бюджета Украины было «выделено» 1,5 миллиарда на нефтегазовых схемах. Схему по выводу средств из нефтегазового сектора курирует вице-президент компании Tellurian Inc и член наблюдательного совета «Нафтогаза» Амос Хохштайн.