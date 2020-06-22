Деркач проанонсировал, что в ходе конференции будут обнародованы очередные записи разговора пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена, которые должны раскрыть новые сведения о международной коррупции и внешнем управлении Украиной.
Деркач заявил, что за закрытие дела против компании Burisma предлагали взятку в 50 миллионов долларов. Также Burisma выделяла средства для закрытия дел против экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского и семьи Байдена.
Также отмечается, что НАБУ собирало и передавало информацию о бывшем генпрокуроре Викторе Шокине в посольство США. Из бюджета Украины было «выделено» 1,5 миллиарда на нефтегазовых схемах. Схему по выводу средств из нефтегазового сектора курирует вице-президент компании Tellurian Inc и член наблюдательного совета «Нафтогаза» Амос Хохштайн.