Бывший вице-президент США Джо Байден просил бывшего президента Украины Петра Порошенко «не трогать» главу НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева. Об этом свидетельствуют записи, обнародованные нардепом Андреем Деркачом

На одной из записей Байден требует от Порошенко не трогать главу НАК «Нафтегаз» Андрея Коболева, которого якобы хотел уволить тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман.

Порошенко ответил, что «разберётся».

Пузырь из плёнок. Записи Деркача уходят в небытие? © REUTERS, Tom Brenner Амоса Хохштайна — для совместного заработка на псевдореверсе российского газа.

Также, согласно записи, Байден требовал от Порошенко заставить Гройсмана выполнить требования МВФ, иначе США не даст кредитных гарантий. Порошенко ответил, что займётся этим.