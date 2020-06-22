На одной из записей Байден требует от Порошенко не трогать главу НАК «Нафтегаз» Андрея Коболева, которого якобы хотел уволить тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман.
Порошенко ответил, что «разберётся».
По словам Деркача, Коболева «крышевали» американцы — в лице члена Набсовета НАК Амоса Хохштайна — для совместного заработка на псевдореверсе российского газа.
Также, согласно записи, Байден требовал от Порошенко заставить Гройсмана выполнить требования МВФ, иначе США не даст кредитных гарантий. Порошенко ответил, что займётся этим.