«С утра ликвидаторы блокировали въезд на территорию медицинского учреждения. На место были стянуты дополнительные силы полиции. Около 12:00 правоохранители перешли в наступление: сначала сняли ворота, а после оттеснили протестующих», — говорится в сообщении.
Отмечается, что несколько чернобыльцев легли на дорогу, чтобы блокировать автомобиль скорой, однако в итоге машина все же смогла заехать внутрь.
Как сообщила советница главы Харьковской облгосадминистрации Наталья Попова, пациент подключен к аппарату ИВЛ, у него подтвержден коронавирус. В больницу мужчину завезли под крики «Ганьба». Основной профиль медучреждения — работа с пациентами, которые принимали участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.