В Харькове на въезде в больницу пришлось демонтировать ворота, чтобы пустить внутрь машину скорой помощи. Об этом 22 июня с места происшествия сообщает Newsroom

Жители Одесской области взбунтовались против карантина © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Отмечается, что несколько чернобыльцев легли на дорогу, чтобы блокировать автомобиль скорой, однако в итоге машина все же смогла заехать внутрь.

Как сообщила советница главы Харьковской облгосадминистрации Наталья Попова, пациент подключен к аппарату ИВЛ, у него подтвержден коронавирус. В больницу мужчину завезли под крики «Ганьба». Основной профиль медучреждения — работа с пациентами, которые принимали участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.