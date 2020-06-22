«Коллектив авиагиганта считает, что постановление Кабмина от 31.03.2015 года № 269 нарушает его права и было принято с грубым нарушением Конституции, Законов Украины "О Кабинете Министров Украины", "О защите экономической конкуренции", "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности", — говорится в сообщении «Бизнес-Цензора».
Также в иске профсоюза указывается, что передача в 2015 году целостного имущественного комплекса «Антонов» из сферы управления Минэкономразвития в управление «Укроборонпрома» имела крайне негативные последствия, что отразилось на результатах хозяйственной деятельности предприятия.