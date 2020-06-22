Профсоюз госпредприятия «Антонов» обратился в Окружной административный суд Киева с иском об отмене постановления экс-премьера Арсения Яценюка, которым ГП «Антонов» было передано в управление концерна «Укроборонпром». Об этом 22 июня сообщается на сайте юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры»

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