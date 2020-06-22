По данным МВД Украины, на борту пассажирского самолета, следовавшего рейсом «Киев — Торонто», находились 500 щенков, из которых 38 погибли, а остальные пострадали от обезвоживания.
Самолет прибыл в международный аэропорт имени Пирсона в канадском Торонто на прошлой неделе, 13 июня.
«В результате проверки было установлено, что 38 (щенков) были мертвы по прибытии. Представители CFIA в настоящее время расследуют обстоятельства, связанные с этим инцидентом, и определят дальнейшие шаги после завершения расследования», — заявил представитель канадского агентства пищевой инспекции (CFIA).
МАУ после инцидента выразила соболезнования в связи с гибелью животных.
«Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" работает с местными властями, чтобы установить, что произошло, и внести необходимые изменения для предотвращения повторения такой ситуации», — сказано в заявлении авиаперевозчика.