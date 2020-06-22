Власти Канады открыли следствие после того, как как на борту прибывшего из Киева лайнера «Международных авиалиний Украины» (МАУ) олигарха Игоря Коломойского обнаружили 38 мертвых щенков французского бульдога, сообщает РИА Новости 21 июня

Коломойский поумерил оптимизм. МАУ приостанавливает продажу билетов © commons.wikimedia.org, Vasiliy Koba

Самолет прибыл в международный аэропорт имени Пирсона в канадском Торонто на прошлой неделе, 13 июня.

«В результате проверки было установлено, что 38 (щенков) были мертвы по прибытии. Представители CFIA в настоящее время расследуют обстоятельства, связанные с этим инцидентом, и определят дальнейшие шаги после завершения расследования», — заявил представитель канадского агентства пищевой инспекции (CFIA).

МАУ после инцидента выразила соболезнования в связи с гибелью животных.

«Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" работает с местными властями, чтобы установить, что произошло, и внести необходимые изменения для предотвращения повторения такой ситуации», — сказано в заявлении авиаперевозчика.