Китай выступает против любых действий, которые ведут к эскалации напряженности и обострению противоречий вокруг иранской ядерной проблемы, сказал на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь

19 июня Совет управляющих МАГАТЭ вопреки протестам России и Китая принял резолюцию с призывом к Ирану предоставить доступ к двум площадкам, где якобы ведется незарегистрированная деятельность.

Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади заявил, что Тегеран отвергает резолюцию МАГАТЭ, поскольку она основана на безосновательных утверждениях.

«Китай всегда поддерживал МАГАТЭ в выполнении его обязанностей по контролю за реализацией Ираном соглашения о гарантиях на основании объективности, профессионализма и нейтралитета. Мы выступаем против любой политизации этой работы», — подчеркнул Чжао Лицзянь.

Украина готова судиться с Ираном из-за сбитого «Боинга» - Зеленский © пресс-служба президента Украины

Как ранее заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, принятая советом управляющих МАГАТЭ резолюция может только усугубить ситуацию.