19 июня Совет управляющих МАГАТЭ вопреки протестам России и Китая принял резолюцию с призывом к Ирану предоставить доступ к двум площадкам, где якобы ведется незарегистрированная деятельность.
Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади заявил, что Тегеран отвергает резолюцию МАГАТЭ, поскольку она основана на безосновательных утверждениях.
«Китай всегда поддерживал МАГАТЭ в выполнении его обязанностей по контролю за реализацией Ираном соглашения о гарантиях на основании объективности, профессионализма и нейтралитета. Мы выступаем против любой политизации этой работы», — подчеркнул Чжао Лицзянь.
По его словам, Китай не одобряет никаких действий, которые могут обострить противоречия и привести к эскалации напряженности, и выразил надежду на то, что все соответствующие стороны проявят спокойствие и сдержанность, а МАГАТЭ и Иран урегулируют разногласия путем диалога и консультаций.
Как ранее заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, принятая советом управляющих МАГАТЭ резолюция может только усугубить ситуацию.