Задержанный претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и еще семь человек продолжат участие в президентских выборах после этапа сбора подписей. Об этом в понедельник, 22 июня, РИА Новости рассказала глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Лидия Ермошина

По ее словам, претенденты на пост главы государства сдали подписи на проверку комиссии, точное количество сданных подписей Ермошина пока назвать не смогла.

По словам главы ЦИК, подписи сдали действующий президент Александр Лукашенко, Виктор Бабарико, экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень, бывшая депутат Анна Канопацкая, а также общественный деятель Светлана Тихановская.

Похищение чужой дочки. Арест Бабарико и переговоры Лукашенко о цене на газ © Facebook, Виктор Бабарико

20 июня Бабарико и его сын были задержаны. В Комитете госконтроля заявили, что кандидат в президенты был задержан, поскольку являлся «непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности». Вопреки процедуре к Бабарико и его сыну не были допущены адвокаты.