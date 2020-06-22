По ее словам, претенденты на пост главы государства сдали подписи на проверку комиссии, точное количество сданных подписей Ермошина пока назвать не смогла.
По словам главы ЦИК, подписи сдали действующий президент Александр Лукашенко, Виктор Бабарико, экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень, бывшая депутат Анна Канопацкая, а также общественный деятель Светлана Тихановская.
Ранее стало известно, что КГБ Белоруссии подтвердил факт предъявления обвинений претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико и его сыну Эдуарду.
20 июня Бабарико и его сын были задержаны. В Комитете госконтроля заявили, что кандидат в президенты был задержан, поскольку являлся «непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности». Вопреки процедуре к Бабарико и его сыну не были допущены адвокаты.