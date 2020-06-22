Он напомнил, что в сентябре 1939 года Вторая мировая война пришла на украинскую землю, когда Львов, Самбор и Дрогобыч подверглись бомбардировкам немецкой авиации, а 22 июня 1941 года война пришла в украинскую столицу. Семьдесят девять лет назад, в четыре часа утра, нацистские самолеты сбросили первые бомбы на Киев.
«Сегодня, в День памяти и скорби, мы вспоминаем всех украинцев, пострадавших от крупнейшей катастрофы ХХ века. Украина потеряла во Второй мировой около 10 миллионов человеческих жизней. В результате не родилось почти 13 миллионов детей… К сожалению, и война до сих пор порождает много споров в обществе. Споров о том, была она «своей» или «чужой». Думаю, нам не о чем спорить», — написал Зеленский.