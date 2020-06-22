Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и скорби 22 июня почтил память миллионов украинцев, погибших во время Второй мировой войны. Свое заявление он разместил у себя в Facebook

Путин рассказал, как слова Зеленского о Великой Отечественной войне могут отразиться на отношениях РФ и Украины © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Сегодня, в День памяти и скорби, мы вспоминаем всех украинцев, пострадавших от крупнейшей катастрофы ХХ века. Украина потеряла во Второй мировой около 10 миллионов человеческих жизней. В результате не родилось почти 13 миллионов детей… К сожалению, и война до сих пор порождает много споров в обществе. Споров о том, была она «своей» или «чужой». Думаю, нам не о чем спорить», — написал Зеленский.