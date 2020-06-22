Несколько человек пришли 22 июня к зданию Украинского культурного центра на Арбате в Москве и вывесили перед входом красный баннер, сообщил Telegram-канал WarGonzo
На опубликованном фото видно, как два человека вывешивают баннер красного цвета, на котором изображены серп и молот, а также надпись «Смерть нацизму».
«По всей видимости, акция приурочена к годовщине начала Великой Отечественной войны», — пишет WarGonzo.
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