Несколько человек пришли 22 июня к зданию Украинского культурного центра на Арбате в Москве и вывесили перед входом красный баннер, сообщил Telegram-канал WarGonzo

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