Экс-участница «Виа Гры» Санта Димопулос заявила, что перенесла COVID-19 бессимптомно и узнала об этом, когда сдала анализ на антитела, так же было и с ее грудным ребенком, однако у ее мужа заболевание протекало в тяжелой форме. Об этом 21 июня певица рассказала в телепрограмме «Светская жизнь»

Хотелось красивое видео у моря, но что-то пошло не так. Экс-солистке «Виа Гры» пришлось спасаться бегством в Одессе © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Димопулос рассказала, что ее супруг, который отличается крепким здоровьем и приверженностью к здоровому образу жизни, в больнице оказался впервые. Температура под 40 держалась у него в течение 12 дней, а также началось воспаление легких.

Исполнительнице сделали компьютерную томографию, которая никаких патологий не обнаружила. Позже анализ показал, что у нее есть антитела к коронавирусу. Также болезнь никак не проявила себя у ее ребенка, которого она не прекращала вскармливать грудью.