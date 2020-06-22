Супруги заразились на французском горнолыжном курорте Куршевель, который стал одним из очагов распространения болезни среди финансовых и политических элит.
Димопулос рассказала, что ее супруг, который отличается крепким здоровьем и приверженностью к здоровому образу жизни, в больнице оказался впервые. Температура под 40 держалась у него в течение 12 дней, а также началось воспаление легких.
Исполнительнице сделали компьютерную томографию, которая никаких патологий не обнаружила. Позже анализ показал, что у нее есть антитела к коронавирусу. Также болезнь никак не проявила себя у ее ребенка, которого она не прекращала вскармливать грудью.