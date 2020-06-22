В Черногории открыли украинский реабилитационный центр, на базе которого будут проходить реабилитацию украинские военнослужащие. Об этом сообщил 21 июня консул Украины в Черногории Михаил Шматов в Facebook

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