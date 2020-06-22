В Черногории открыли украинский реабилитационный центр, на базе которого будут проходить реабилитацию украинские военнослужащие. Об этом сообщил 21 июня консул Украины в Черногории Михаил Шматов в Facebook
«Именно на базе этого центра будет в будущем проходить реабилитация наших украинских военных. Это та цель, к которой шаг за шагом, мы с помощью нашей диаспоры идем», — заявил консул.
По его словам, реабилитационный центр для украинских военнослужащих открыли в городе Сутоморе.
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