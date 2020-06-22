Разборки балканских мафиози на Украине. Киллеров из Черногории, Сербии и Македонии поймали в Одессе
Разборки балканских мафиози на Украине. Киллеров из Черногории, Сербии и Македонии поймали в Одессе
«Именно на базе этого центра будет в будущем проходить реабилитация наших украинских военных. Это та цель, к которой шаг за шагом, мы с помощью нашей диаспоры идем», — заявил консул.

По его словам, реабилитационный центр для украинских военнослужащих открыли в городе Сутоморе.    