В Донбассе возобновляют работу пропускные пункты на границе с Украиной, ранее закрытые из-за пандемии коронавируса. Первым возобновил работу пункт «Еленовка», передает «Интерфакс» в понедельник, 22 июня
Сообщается, что к 9:00 у КПВВ на выезд на Украину собрались около сотни автомобилей. На месте дежурит патруль наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Ранее в ДНР заявили о планах открыть границы с Россией, Украиной и ЛНР, ранее закрытые из-за распространения коронавируса.
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