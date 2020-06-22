Тупик переговоров по Донбассу: Киев против особого статуса
Тупик переговоров по Донбассу: Киев против особого статуса
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Сообщается, что к 9:00 у КПВВ на выезд на Украину собрались около сотни автомобилей. На месте дежурит патруль наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ранее в ДНР заявили о планах открыть границы с Россией, Украиной и ЛНР, ранее закрытые из-за распространения коронавируса.