В Донбассе возобновляют работу пропускные пункты на границе с Украиной, ранее закрытые из-за пандемии коронавируса. Первым возобновил работу пункт «Еленовка», передает «Интерфакс» в понедельник, 22 июня

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