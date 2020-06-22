Ученые использовали наработки по связи заполненности больничных парковок с распространением гриппа — такое исследование было проведено в Латинской Америке несколько лет назад.
Оказалось, что в конце лета — начале осени 2019 года парковки у больниц Уханя были загружены на 90% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Также ученые выяснили, что пять из шести больниц Уханя в этот период поставили «парковочные рекорды».
Кроме того, исследователи просмотрели поисковые запросы, которые были популярны в конце лета-начале осени 2019 года в Китае, и увидели рост поиска по словам «диарея» и «кашель» — симптомов COVID-19. В связи с этим ученые сделали вывод, что коронавирус появился в Китае еще в августе 2019 года.