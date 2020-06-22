Коронавирус, скорее всего, появился в Китае уже в августе 2019 года. К такому выводу пришли исследователи из Гарвардской медицинской школы, проанализировав данные о парковках у больниц Уханя, сообщает издание «Главред» в понедельник, 22 июня

Ученые использовали наработки по связи заполненности больничных парковок с распространением гриппа — такое исследование было проведено в Латинской Америке несколько лет назад.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Также ученые выяснили, что пять из шести больниц Уханя в этот период поставили «парковочные рекорды».

Кроме того, исследователи просмотрели поисковые запросы, которые были популярны в конце лета-начале осени 2019 года в Китае, и увидели рост поиска по словам «диарея» и «кашель» — симптомов COVID-19. В связи с этим ученые сделали вывод, что коронавирус появился в Китае еще в августе 2019 года.