«По состоянию на 09:00 22 июня в Украине 37 241 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1012 летальных, 16 642 пациента выздоровели. За сутки был зафиксирован 681 новый случай», — говорится в сообщении.
Наибольшее число больных зафиксировано в Киеве и Черновицкой области — 4368 и 4357. Почти 4 тысячи в Львовской области и около 3 тысяч в Ровенской области. В других регионах заболевших около 2 тысяч и меньше.
По состоянию на утро 22 июня в центральную лабораторию поступило 772 обращения. Всего с начала 2020 года поступило 79 847 сообщений о подозрении на COVID-19.