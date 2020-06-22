На Украине с начала эпидемии зафиксировали 37 241 случай коронавируса, 1012 летальных, 16 642 пациента выздоровели. Об этом 22 июня сообщает Минздрав Украины в Telegram

«Разбазарили»: Бойко потребовал от властей отчитаться о тратах из Фонда борьбы с коронавирусом © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

Наибольшее число больных зафиксировано в Киеве и Черновицкой области — 4368 и 4357. Почти 4 тысячи в Львовской области и около 3 тысяч в Ровенской области. В других регионах заболевших около 2 тысяч и меньше.

По состоянию на утро 22 июня в центральную лабораторию поступило 772 обращения. Всего с начала 2020 года поступило 79 847 сообщений о подозрении на COVID-19.