Автор приводит скриншот страницы личного кабинета одного из швейцарских банков со счетами в евро и франках. Отмечается, что наличие счета у Виктора Лукашенко именно в этом банке подтвердили сразу несколько источников.
Сумма, которой Виктор Лукашенко обладает на сегодняшний день, а также размер инвестиций в зарубежных странах, неизвестны.
Старший сын Александра Лукашенко, 44-летний Виктор Лукашенко с 2005 года — помощник президента Белоруссии по национальной безопасности, с января 2007 года — член Совета безопасности Белоруссии.