Состояние старшего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктора оценивается в около 840 миллионов долларов. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал NEXTA оппозиционного журналиста Степана Путило

Автор приводит скриншот страницы личного кабинета одного из швейцарских банков со счетами в евро и франках. Отмечается, что наличие счета у Виктора Лукашенко именно в этом банке подтвердили сразу несколько источников.

Похищение чужой дочки. Арест Бабарико и переговоры Лукашенко о цене на газ © Facebook, Виктор Бабарико

Старший сын Александра Лукашенко, 44-летний Виктор Лукашенко с 2005 года — помощник президента Белоруссии по национальной безопасности, с января 2007 года — член Совета безопасности Белоруссии.