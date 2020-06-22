«Если бы меня спросили об этом, я бы рассмотрел. Но меня никто не просил. Со мной никто не говорил о "законе Магнитского". Поэтому, если кто-то меня об этом попросит, я рассмотрю вопрос», — цитирует Трампа агентство.
По словам президента, он заключил с Китаем «хорошее соглашение» о продаже ему в перспективе товаров на $250 млрд. Он также отметил, что не считает нужным вводить еще какие-то санкции, так как «ввел против Китая тарифы, которые намного хуже, чем любые санкции, которые вы можете себе представить».
При этом закон «О политике в области прав уйгуров — 2020» Трап подписал ранее в текущем месяце.
Принятый ранее «закон Магнитского» позволяет США вводить санкции против представителей власти других стран, если Штаты обвиняют этих представителей в нарушении прав человека.