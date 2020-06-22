Президент США Дональд Трамп заявил, что введет санкции против официальных китайских представителей из-за принятого в КНР закона о правах уйгуров только в том случае, если его попросят. Его слова приводит "Интерфакс" 22 июня

«Если бы меня спросили об этом, я бы рассмотрел. Но меня никто не просил. Со мной никто не говорил о "законе Магнитского". Поэтому, если кто-то меня об этом попросит, я рассмотрю вопрос», — цитирует Трампа агентство.

По словам президента, он заключил с Китаем «хорошее соглашение» о продаже ему в перспективе товаров на $250 млрд. Он также отметил, что не считает нужным вводить еще какие-то санкции, так как «ввел против Китая тарифы, которые намного хуже, чем любые санкции, которые вы можете себе представить».

Противостояние США-Китай. Трамп пугает, а Пекин гнёт свою линию © AP, Andy Wong, File

Принятый ранее «закон Магнитского» позволяет США вводить санкции против представителей власти других стран, если Штаты обвиняют этих представителей в нарушении прав человека.