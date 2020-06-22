Конфликт между двумя покупателями в супермаркете разгорелся в очереди на кассу, когда один из них расплачивался за колбасу. Именно этот продукт впоследствие станет главным орудием избиения.
Что стало причиной ссоры неизвестно. Судя по кадрам видео, перепалка быстро переросла в потасовку за пределами магазина. Один из мужчин нанес другому несколько ударов колбасой, после чего попытался скрыться. В ответ его оппонент попытался ударить обидчика ногой в спину, но упал и получил травму головы. На этом драка не закончилась, обладатель колбасы принялся добивать ее упавшего мужчину так, что колбаса разлетелась на куски.
Полиция начала расследование, заведено уголовное дело о мелком хулиганстве.