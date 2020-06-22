Словесная перепалка в одном из супермаркетов в столице Украины закончилась избиением с использованием батона колбасы. Видео инцидента было опубликовано 21 июня в YouTube

Столицу Бельгии внезапно заполонили фотографии самых эпичных драк в украинском парламенте © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Что стало причиной ссоры неизвестно. Судя по кадрам видео, перепалка быстро переросла в потасовку за пределами магазина. Один из мужчин нанес другому несколько ударов колбасой, после чего попытался скрыться. В ответ его оппонент попытался ударить обидчика ногой в спину, но упал и получил травму головы. На этом драка не закончилась, обладатель колбасы принялся добивать ее упавшего мужчину так, что колбаса разлетелась на куски.

Полиция начала расследование, заведено уголовное дело о мелком хулиганстве.